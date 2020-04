Shakira, una de las artistas musicales más exitosas en el mundo, compartió una serie de videos mostrando su incursión en la preparación de dulces. Se trató de la elaboración de un brownie, que la cantante se vio obligada a repetir tras fracasar en su primer intento.

A través de sus historias en Instagram, dio a conocer las imágenes del proceso. “Estoy haciendo brownies, no esperen que esté en mi mejor momento luego de tantos días de cuarentena. Es una receta de la esposa de mi primo y es la primera vez que hago esto”, anunció la colombiana en un primer momento.

Shakira sorprendió a sus seguidores con el video de su incursión en la preparación de dulces. (Foto: Instagram)

Sin embargo, luego de poner a cocinarlo en el horno, el resultado no fue el que esperaba. “Okay, se me quemó. Esto no se ve bien. Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre fahrenheit y celsius”, confesó Shakira, soltando una ligera carcajada.

Pese a todo, en los siguientes videos se ve a la intérprete de “Waka waka” probando su dulce de a pocos. Después de dar un par de mordiscos, aseguró que su preparación anduvo por buen camino. “Iba a estar buenísimo”, se le oye decir.

Finalmente, decidió volver a intentar el proceso desde el inicio. “Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Deséenme suerte”, dice la colombiana en otra de sus historias en Instagram. De acuerdo a las imágenes que compartió, el segundo brownie le quedó exquisito.

Como se conoce, Shakira pasa la cuarentena por el coronavirus junto a su familia en España. Recientemente, uno de sus pronunciamientos públicos llamó la atención debido a la certeza de sus palabras. “El coronavirus es muy rápido y nuestros líderes muy lentos”, declaró en aquel momento.