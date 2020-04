Miley Cyrus ha iniciado un programa de entrevistas online por medio de su Instagram llamado Bright Minded y ha tenido diversos invitados, pero este vez le tocó el turno a Selena Gomez.

La exestrellas de Disney hablaron acerca de su amistad, pues ahora se encuentran lejos a causa de la cuarentena; pero lo que más sorprendió es la revelación que hizo la intérprete de “Rare” sobre su salud mental.

Las artistas estuvieron muy animosas y prometieron reencontrarse una vez culmine la delicada situación que vive el mundo por el COVID-19.

“Eres una gran inspiración para muchas personas y quiero rodearme de personas como tú, espero que podamos salir cuando termine toda esta pandemia'', dijo la popular Hanna Montana.

Luego, ante más 180 000 espectadores, la ex protagonista de Los hechiceros de Waverly Place se animó a contar un lado desconocido de su vida.

“Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, el Hospital McClean, y después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar [...]. Cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. No me asusta una vez que la conozco”, confesó.

La cantante de “Dance Again” explicó que, lejos de lo que se suele pensar, esta condición no le da temor.

“Creo que la gente tiene miedo de eso, ¿verdad? He visto algo de eso incluso en mi propia familia, donde estoy como, ‘¿Qué está pasando?’ Soy de Texas, simplemente no se sabe hablar de salud mental. Debes parecer genial. Luego veo enojo acumulado en niños y adolescentes, o en cualquier adulto joven. Simplemente siento que cuando finalmente dije lo que iba a decir, quería saber todo al respecto. Y me quitó el miedo”, explicó.

Hacia el final, Selena Gomez señaló que estar conectada con sus fans y alejarse de la multitud la han ayudado a controlar los ataques de ansiedad.

Miley Cyrus tuvo como una de sus primera invitadas en Bright Minded a Demi Lovato, quien habló sobre cómo mantiene una vida saludable física y emocionalmente.

Esta nueva plataforma, según la cantante, la ha ayudado a acercarse a sus fans, porque puede leer sus comentarios y preguntas diariamente en las transmisiones en vivo en Instagram.