Rodrigo González criticó duramente a Tilsa Lozano y la comparó con Gisela Valcárcel por publicar un video en el que aparecía llorando al hablar sobre las muertes por coronavirus en Ecuador.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Peluchín’ dejó claro que no creía en las declaraciones de la exmodelo y hasta dejó entrever que ella solo estaría buscando publicidad para obtener beneficios.

“No te necesitamos de consejera de cabecera, cariño. Tilsa se pone reflexiva y nos quiere hacer creer que está preocupada por nosotros y puja luego de hacer sus canjes, enviar mensajes de amor a su inversionista y publicar frases de autoayuda sacadas de internet”, escribió la exfigura de Latina.

Rodrigo González también utilizó su Instagram para hacer una comparación entre Tilsa Lozano y Gisela Valcárcel por la actitud que tuvo la popular ‘Tili’ en el video que difundió para pedirle a sus fans que cumplan la cuarentena a fin de evitar tragedias a causa del COVID-19, en nuestro país.

“¿Gisela es su pastor? A esa mala copia de cantinflas le está afectando el aislamiento más de la cuenta”, añadió el exconductor de TV, fiel a su estilo.

¿Qué dijo Tilsa Lozano en Instagram?

En una de sus recientes publicaciones en Instagram, Tilsa Lozano se mostró muy conmovida al revelar que vio la trágica realidad de Ecuador por las muertes de coronavirus.

“Acabo de ver unas imágenes que me han pasado, no lo pude terminar; es de cómo está la situación en Guayaquil. No las voy a poner porque me parecen demasiado fuertes, chocantes. Si no tomamos conciencia, ni Dios nos va a salvar. Si estoy así es porque las imágenes de otros países son terribles. Seguramente a nosotros no nos ha tocado lo de otras naciones y tenemos que evitar llegar a esa situación”, expresó entre lágrimas.