Raúl Romero revela su rutina de ejercicios durante transmisión en vivo por cuarentena

Raúl Romero alegró a sus fans este viernes, al realizar una transmisión en vivo a través de Facebook. En el ‘streaming’ el cantante deleitó a sus seguidores tocando sus mejores temas y revelando lo que hace para no aburrirse en esta cuarentena.

El popular ‘Cara de haba’, inició el video saludando a los usuarios que poco a poco se conectaban en la mencionada red social. El artista tomó con humor los comentarios de algunos cibernautas que lo ‘troleaban’.

El recordado 'Cara de haba' también engrió a sus seguidores tocando sus mejores temas en versión acústica.

Luego de unos minutos, mientras charlaban con sus fans, Raúl Romero se animó a tocar con su guitarra sus mejores canciones; incluso aceptó pedidos musicales de sus seguidores.

Al cabo de un rato, reveló algunos tips para poder pasar una cuarentena sin aburrimiento. Por tal motivo, se quitó la prenda que llevaba puesta y se dirigió a la zona de ejercicios.

El artistas se dispuso a develar los hábitos que realiza para poder estar corporalmente saludable. En las imágenes mostradas se aprecia cómo Raúl Romero se atreve a realizar la actividad.

Raúl Romero canta contra el coronavirus

En otra publicación, esta vez en Instagram, el músico y expresentador de televisión cantó una versión de “Cuando pienses en volver”, de Pedro Suárez Vértiz, adaptado a pandemia global por el coronavirus.

“Hoy he tenido dos sorpresas buenísimas. La primera es que Pedro Suárez-Vértiz me mandó un chat con una versión buenísima de ‘Cuando pienses en volver’, pero adaptada a la temática de ‘quédate en casa’. Y la segunda es que me pidió que la cante. ¡Qué gran honor!”, escribió Raúl Romero.