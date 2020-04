La cantante norteamericana Pink utilizó su cuenta de Instagram para anunciarle a sus seguidores que dio positivo en la prueba del coronavirus en una prueba que se le realizó hace dos semanas.

La artista agregó que también fue sometido a dicho test su hijo Jameson, al presentar los síntomas del COVID-19.

“Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tuvo acceso a las pruebas y yo di positivo. Mi familia ya se estaba refugiando en casa y continuamos haciéndolo durante las últimas dos semanas siguiendo las instrucciones de nuestro médico. Hace solo unos días nos volvieron a probar y ahora estamos afortunadamente negativos”, indicó la cantante de “Lady Marmalade”.

Actualmente Pink vive en Los Angeles junto a sus dos hijos y a su esposo Carey Hart.

Pink critica al gobierno norteamericano

Pink también dejó un mensaje de crítica al gobierno de los Estados Unidos, por no distribuir de manera gratuita estas pruebas. “Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles. Esta enfermedad es grave y real. Las personas necesitan saber que la enfermedad afecta a jóvenes y adultos mayores, sanos y no saludables, ricos y pobres, y debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades”, remarcó.

Además, la interprete de “Just give me a reason” anunció que está donando 500 mil dólares al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia, lugar donde su madre, Judy Moore, trabajó por 18 años, especificamente en el centro de Cardiopatías y Transplantes de Corazón.

El mensaje de Pink finalizó dando una recomendación a todos sus seguidores: "Las próximas dos semanas son cruciales: por favor quedate en casa. Por favor. Quedate. En Casa.