Melissa Klug explica por qué sacó salvoconducto tras advertencia del ministro Morán

La empresaria Melissa Klug rompió su silencio luego de que el ministro del Interior Carlos Morán anunció que se denunciará penalmente a todos los famosos que tramitaron salvoconductos con información falsa.

Tras las declaraciones del funcionario, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que en la zona donde reside solo hay supermercados y siempre le piden el mencionado documento.

“Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado” , aseveró. "Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la policía diré lo que dijo el ministro”, añadió la expareja de Jefferson Farfán al diario Ojo.

Melissa Klug fue criticado por tener un pase de tránsito. Foto: Archivo.

Melissa Klug aseguró que esta situación fue uno de los motivos por los que decidió solicitar el salvoconducto. “Al salir y al entrar (de los supermercados), me piden permiso para transitar. Yo lo saqué de un día para otro”, precisó la empresaria.

A través de un post en Instagram, Melissa Klug aseguró que tramitó un pase de tránsito principalmente para poder trasladar a su abuela en caso de emergencias.

“Como todo el mundo sabe, tengo bajo mi responsabilidad no solo a mis hijos, sino también a mi madre de 65 años y a mi abuela de 93 años. Ambas están dentro de la población vulnerable que podría contagiarse de coronavirus”.

“No pondré en riesgo a mi hija mayor, así que en familia hemos decidido que, ante cualquier urgencia, seré yo quien deba asumir la responsabilidad de trasladarla hacia una clínica o un hospital si es necesario”.