Magaly Medina molesta con mujeres que incumplen cuarentena por coronavirus [VIDEO]

El gobierno peruano modificó las medidas del aislamiento social obligatorio especificando que ciertos días saldrían mujeres y otros hombres. Sin embargo, muchas de ellas salieron este viernes cuando solo debía transitar varones, hecho que concitó una serie de críticas de Magaly Medina en su programa de ATV.

Y es que el presidente Martín Vizcarra designó como días de tránsito para mujeres los martes, jueves y sábado; en tanto que para hombres los lunes, miércoles y viernes.

Magaly Medina arremete contra mujeres que no acataron aislamiento social obligatorio.

Hoy, viernes 3 de abril, tocaba a los varones salir de sus casas para hacer compras de lo estrictamente necesario. Sin embargo, a lo largo del día los noticieros revelaron que un número importante de mujeres fueron detenidas por incumplir la ordenanza del Ejecutivo.

Magaly Medina expuso a algunas mujeres que incumplieron esta medida en Lima, muchas de estas haciendo footing, yendo a comprar a la tienda o saliendo al mercado.

Muchas mujeres reaccionaron violentamente al ser abordadas por las cámaras de Magaly Medina.

Ante esto, la popular ‘Urraca’ no pudo esconder su fastidio por el incumplimiento de las medidas que se están tomando para evitar el avance del coronavirus en el Perú.

“De verdad ¡Qué irresponsables que son! porque dijeron que mujeres no (salían)”, pero agrega: “Puedes decirle a un vecino que saque a tu perro si no hay alguien del otro sexo”, expresó Magaly Medina.

Pero también tuvo duras palabras para aquellas mujeres que respondieron con improperios cuando fueron abordadas por los reporteros de Magaly TV, La Firme.

“Y eso de ponerse a insultar no me parece. No somos nosotros quienes dimos este decreto y si sigue así va a empezar a suceder como en Piura, donde han detenido a muchas mujeres. Es el departamento donde han detenido mayor número de mujeres”.

En ese sentido, Magaly Medina mostró imágenes de un número importante de mujeres siendo arrestadas y puestas en camiones para ser trasladadas a la comisaría por incumplir la ordenanza del gobierno peruano.

“Un bus completo lleno de mujeres. De verdad, el norte de país no está obedeciendo. Se pelean boca a boca con el alcalde, no colaboran con la policía y el ejército. No les da la gana de cumplir ¿Qué les está pasando? ¿Se creen inmunes?”, sentenció la periodista.