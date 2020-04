José Luis Cachay denuncia información falsa que lo señala de tener coronavirus

José Luis Cachay dejó la risa de lado tras enterarse de un publicación falsa que circulaba en redes, donde lo señalaban de ser portador del COVID-19. El actor cómico se puso serio en un video de Facebook para desmentir dicho rumor.

El recordado cómico ambulante confesó estar dolido y molesto por la engañosa información. “Me fastidia más por mi familia, mucha gente me llamó preocupada para solidarizarse conmigo sin saber que todo era mentira”, sostuvo el artista.

El actor cómico Jose Luis Cachay mostró su malestar por una publicación falsa que ronda en redes sociales.

Así también, aclaró que se encuentra bien de salud y agradeció a Dios por ello. Además, reiteró que está tomando las medidas correspondientes para no poder contagiarse del nuevo coronavirus.

Posteriormente, manifestó que tomará las acciones de ley para demandar a los responsables de crear dicha información distorsionada, que lo único que buscan es perjudicarlo y dañar su imagen.

“Denunciaré a esos desgraciados que me quieren hacer daño. Yo me quedo en casa, siempre estoy con mi mascarilla y guantes. Estoy asustado como todos, pero mantengo la calma. Pronto pasará todo esto”, agregó José Luis Cachay.

Otro cómico fue señalado de tener coronavirus

Otro actor cómico había sido señalado de estar infectado con coronavirus. Se trataba de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien también desmintió el rumor.

“La gente habla tonteras, no me estoy muriendo, no sé por qué me quieren matar. Estoy sanazo, en mi casita, respetando la cuarentena. Yo no salgo para nada, todo me traen a la casa. La gente se ha preocupado por mi salud, me han llamado de México, Estados Unidos...”, dijo el artista a Radio Karibeña.