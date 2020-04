Melcochita dio a conocer el 3 de abril que su hijo Pablo Jr. Villanueva, quien reside en Estados Unidos, fue diagnosticado con coronavirus. El mismo día, ambos se comunicaron con Magaly TV, la firme para dar mayores detalles al respecto.

El hijo del cómico le contó a Magaly Medina que reside en Queens, Nueva York (una de las ciudades más afectadas por el COVID-19) y que se encuentra realizando cuarentena en su casa, pues los hospitales no se dan abasto para atender a todos los enfermos.

Melcochita y su hijo Pablo Villanueva

“Te dicen que lo trates como una gripe grave”, indicó el primógenito del artista en un enlace vía skype con el programa.

Pablo Jr. Villanueva también aprovechó las cámaras de Magaly TV, la firme para aconsejarle a todos los ciudadanos en el Perú que respeten la cuarentena a fin de evitar la rápida expansión del coronavirus.

“Por mi experiencia le digo a la gente que no salga para que no se contagie o si están contagiados para que no contagien al resto”, indicó.

En otro momento, al ver que Melcochita se encontraba bastante triste y cabizbajo, su hijo dijo estar convencido de que vencerá a la enfermedad. “Él está muy preocupado, pero le he dicho que esté tranquilo, que todo va a pasar”, comentó.

Por último, Pablo Jr. Villanueva recalcó la importancia de cumplir con el aislamiento social obligatorio con una emotiva frase.

“Yo le pido a la gente que por favor le haga caso al Gobierno. Si los encierran hoy es para que no falte nadie mañana”, sentenció el hijo del popular Melcochita en Magaly TV, la firme.