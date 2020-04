Harry Styles se encuentra en California, Estados Unidos, a la espera de algún vuelo que lo lleve donde su familia en Inglaterra.

A través de una entrevista para una radio inglesa, el artista de 26 años declaró que se le hace difícil encontrar boletos de avión, debido al coronavirus, para volver a su país de origen.

“Actualmente estoy en California, estoy atrapado aquí. Estaba planeando regresar a casa, pero entonces todo se volvió un poco extraño con los vuelos, así que estoy aquí ahora. Se supone que tenía que regresar para llevar mi gira a cabo en dos semanas”, indicó Styles.

Asimismo, recalcó que mantiene comunicación con sus seres queridos gracias a la tecnología.

“Probablemente hablamos más de lo que acostumbramos, para ser honestos. Hacemos videollamadas grupales todas las mañanas y checamos que todos estén bien. Y, extrañamente, esa parte ha sido linda [...]. Es divertido estar en casa, pero es bastante loco cuando recuerdas el porqué lo estás haciendo, porque tengo amigos en Italia”, señaló preocupado el intérprete de “Adore you”.

Además, el exintegrante de One Direction subrayó que este tiempo de aislamiento lo está ayudando a componer más.

“Honestamente estoy escribiendo mucho. No he estado haciendo actividades muy aleatorias. Creo que he estado haciendo actividades que de todas formas debí haber hecho mucho antes. He estado tocando más instrumentos, leyendo más, caminando, haciendo más ejercicio", añadió, así como, entre bromas, informó que evita comer todo lo que hay en la casa.