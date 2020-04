Giovanna Valcárcel tras pedir a pobres que no tengan hijos: “No fue una crítica, sino un consejo”

Giovanna Valcárcel finalmente se pronunció sobre la serie de críticas que recibió tras decir que las mujeres pobres no deberían tener muchos hijos y que las personas de provincia estarían mejor si no vinieran a Lima.

La reportera de Latina se mostró despreocupada y dejó claro que no se arrepiente de sus declaraciones en Mujeres al mando, al asegurar que solamente expuso una problemática del país.

“No dije nada ajeno a la realidad. No fue una crítica sino un consejo. Salgo a la calle y veo gente que no tiene para darle de comer a sus 5, 6, 7 o más hijos. Entonces hay que ser responsables. Recibí un montón de mensajes felicitándome, muy pocos me han criticado”, señaló la también locutora radial al diario Trome.

Hace unas semanas Giovanna Valcárcel también generó controversia en redes sociales por preguntarle a un médico si el caramelo de limón podía sustituir al limón en la alimentación de los niños. Según indicó, esta era una interrogante que le habían planteado mamás.

Magaly Medina arremete contra Latina por comentarios de Giovanna Valcárcel

Magaly Medina se mostró indignada por los comentarios de Giovanna Valcárcel en Mujeres al mando al referirse a las personas de provincia.

“Eso les pasa a los de Latina por poner pura calabaza en sus programas periodísticos. ¿Cómo se les ocurre poner a comentar temas de pandemia, coronavirus, a personas calabazas?”, aseveró.

"Déjame decirte que la capital está forjada de muchos provincianos. Provincianos que no necesariamente hemos vendido caramelos, provinciana como yo, orgullosísima de no haberme quedado en Huacho y de haber querido un futuro mejor para mí”, añadió la popular ‘Urraca’.