Ezio Oliva orgulloso por realizar quehaceres domésticos durante la cuarentena [VIDEO]

El artista Ezio Oliva se manifestó en su cuenta de Instagram donde deja ver las actividades que realiza durante el aislamiento social, ya que se encuentra pasando largos días junto a su esposa Karen Schwarz.

El intérprete de “El calendario” sorprendió a todas las cibernautas al publicar un video realizando las tareas domésticas de su hogar durante la cuarentena obligatoria que ha establecido el Gobierno peruano.

En dicho material audiovisual, el cantante sale aspirando la alfombra de su sala y cada rincón de su casa. “En cuarentena nacional y hoy tocó aspirar”, escribió Ezio Oliva en su cuenta de Instagram.

Ezio Oliva. Foto: Instagram

Al ver esta publicación, muchas de sus fanáticas no dudaron en comentar su red social felicitándolo por las actividades que realiza para ayudar a su esposa Karen Schwarz. “Qué buen esposo eres”, “Si así limpiara el padre de mis hijos”, “Bien obediente”, “Yo ni aspirar puedo ¡Felicidades Ezio”, “A seguir productivos en cuarentena”, son algunas de las opiniones que sus seguidores manifestaron.

Recordemos que el cantante durante los últimos días ha venido contando a su público cómo son sus días durante el aislamiento social, ya que hace poco subió un imagen junto a su hija Antonia, donde ambos mostraban sus palmas totalmente manchadas de rosa. “Día 10 en cuarentena nacional”, dijo el artista.

Por otro lado, cabe señalar que Karen Schwarz tampoco no ha dejado de comunicarse con sus seguidores. “Mira, en verdad, evidentemente estamos pasando momentos complicados en el país. Felizmente, en el trabajo me han dado la oportunidad de estar en mi casa, porque no solamente me tengo que cuidar yo, sino también a mi bebita que ya tiene 6 meses”, dijo hace poco la conductora de Mujeres al mando.