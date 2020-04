Evaluna Montaner estrena canción para inspirar a sus fans en medio de la pandemia

Evaluna Montaner emocionó sobremanera a sus fans el pasado jueves al revelar que tenía una noticia muy importante que compartir y de inmediato se empezaron a tejer teorías de un posible embarazo. Sin embargo, la menor de los Montaner puso fin a las especulaciones el viernes, con el lanzamiento de su canción “If The World Was Ending” (Si el mundo se acabara).

La hija de Ricardo Montaner se unió con el cantante y compositor canadiense JP Saxe para llevar un mensaje inspirado en el amor en medio de la pandemia generada por el coronavirus, nueva enfermedad que hasta el momento va dejando más de 1 000 000 de infectados y alrededor de 58 000 muertos en países de todo el mundo.

PUEDES VER: Camilo Echeverry detalla cómo vive en cuarentena junto a los Montaner

De esta manera Evaluna Montaner sumó a la lista de artistas que unen sus voces para inspirar a su legión de seguidores. “¡Salió! No lo puedo creer. Los que me conocen saben que esta es mi canción favorita y que esto es un sueño hecho realidad! Gracias @jpsaxe por dejarme ser parte de esta canción tan especial. My fam and I love you”, escribió la venezolana en su perfil de Instagram.

El single fue grabado desde los hogares de los cantantes pues ambos cumplen con el aislamiento social para contrarrestar la propagación del COVID-19. Camilo, Mau y Ricky Montaner acompañaron en todo momento a la actriz y cantaron junto a ella el nuevo hit.

“No es una canción cualquiera, sino esta, que especialmente en este momento es tan himno. Me hace feliz poder ser parte de esto y espero que los disfruten muchísimo y que le haga sentir en el corazón lo mismo que a mí. Los quiero un beso gigante”, señaló Evaluna Montaner durante la presentación de su trabajo musical.