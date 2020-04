El Wasap de JB criticado por parodiar entrega de bono de 380 soles en cuarentena [VIDEO]

Jorge Benavides y El Wasap de JB están siendo duramente criticados por seguir las grabaciones en pleno estado de emergencia y aislamiento social obligatorio para evitar el avance del coronavirus. El programa de Latina se ha ganado nuevos detractores, esta vez al parodiar el bono de 380 soles que el Gobierno peruano dará a los sectores pobres y pobre extremos en zonas urbanas.

La medida fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra durante los primeros días de la cuarentena con la finalidad de que familias de escasos recursos pueden adquirir productos de primera necesidad mientras muchos puestos de trabajo están parados.

Como ya es costumbre, Jorge Benavides, desde su programa El Wasap de JB, ha tratado de retratar con humor esta medida adoptada por el Ejecutivo. Pero la secuencia no se conforma con parodiar el anuncio, sino que recrea la entrega de este bono.

Así, Carlos Vílchez personifica a una agente del Estado repartiendo el bono a peruanos en necesidad, los cuales son interpretados por actores del elenco de El Wasap de JB.

El Wasap de JB recreó la entrega de bono de 380 soles.

A su costado, se encuentra Jorge Benavides interpretando a uno de sus personajes más queridos y recordados, Terminator, quien funge de seguridad de Carlos Vílchez.

Las personas que hacen la cola y, de forma que busca ser graciosa, cuentan su día a día y de por qué son merecedores del bono de los 380 soles.

Sin embargo, esta forma de presentar la situación de muchos peruanos que viven en pobreza, pobreza extrema y quienes tienen una economía del día a día, no ha gustado a diversos internautas de las redes sociales, quienes lo han considerado no solo ligero, sino también estereotipado.

“Y todavía hacen alusión a la problemática de los aportes de los 380 soles. Parecía una burla, por eso apagué la televisión. Claro, como a ellos no les afecta en nada. Todo en la vida da vueltas”, se precisa en un comentario.

Otro comentario señalaba: “Una recomendación para @Latina_pe es que pasen los programas de JB (que es un gran imitador) repetidos, así no se toca el tema del COVID-19. Youtube, por ejemplo, no permite que se toque este tema por ser un problema mundial. Si alguien lo hace, lo bloquean. @MartinVIzcarraC analícelo”.

Si bien a estas críticas en particular, Jorge Benavides no ha respondido, sí lo hizo cuando les exigieron que detengan las grabaciones en los primeros días de la cuarentena:

“Seguiremos grabando durante estos días llevando alegría. Necesitan reír para seguir adelante con la cuarentena. A mí también me gustaría estar en mi casa con mi familia y no exponerme, pero es la misión que me ha tocado en esta coyuntura. Creo que ese pequeño grupo que me critica está de mal humor por estar encerrados”, intentó argumentar.