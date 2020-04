A principios de 2007, el actor Christian Chávez reveló que era homosexual ante la sorpresa del mundo del espectáculos, pero recibió el apoyo de sus compañeros del medio.

Sin embargo, no todos tomaron la noticia de la mejor manera. La empresa para la que laboraban, Televisa, lo vetó y su mamá demoró muchos años en aceptar que su hijo era gay.

El exmiembro de RBD confesó al programa Montse & Joe que le dijeron que su vida artística había acabado, pues cualquier papel que interpretará no iba a ser creíble.

“En la empresa me dijeron: ‘Se acabó tu carrera como actor aquí. Un personaje protagónico aquí ya no se te puede dar, porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, porque las marcas no quieren esto, porque las marcas no quieren verse involucradas en esto'”, declaró.

Christian Chávez luego contó que esto no solo le trajo consecuencias en el campo laboral, sino también en su entorno familiar.

“Por ejemplo, mi mamá siempre vio agresión hacia los gays, a su mejor amigo lo mataron (por ser gay). Es una culpabilidad que los padres de pronto llegan a sentir. A mi mamá le costó 10 años”, confesó.

Por eso, el actor trata de dar consejos a los jóvenes que le platican que tienen temor por cómo van a reaccionar sus padres.

“Yo platico mucho con chavos que se me acercan y me dicen: ‘Es que mis papás’. Yo siempre les digo que tengan paciencia porque también los papás, sobre todo los papás de nuestra generación, fueron educados de una forma en la cual han visto agresividad", detalló.

Christian Chávez contó que un momento deseó cambiar porque no se aceptaba a sí mismo.

“Yo estuve en una escuela de padres, siempre le pedía a Dios que me cambiara, porque (le decía) ‘Sé que esto no es lo que tú quieres para mí, entonces, cámbiame’”, reveló.

Actualmente, el actor se encuentra feliz, su carrera profesional sigue avanzando y mantiene comunicación con sus excompañeros de reparto de la telenovela Rebelde como lo ha demostrado en diversas postales en Instagram