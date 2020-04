La actriz Angelina Jolie permanece cumpliendo con la cuarentena recomendada por las autoridades sanitarias en su lujosa residencia ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos. La intérprete de Maléfica está acompañada de sus seis hijos.

Los herederos de Brad Pitt y Angelina Jolie tomaron la decisión de atravesar esta crisis de salud mundial al lado de su madre y no con el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood. Esta situación dejó muy afectado al actor, quien hace esfuerzos para mantenerse cerca de sus retoños.

De acuerdo al medio E!, los adolescentes pasas los días de confinamiento realizando actividades como las tareas escolares, el aprendizaje de nuevos idiomas, tocar instrumentos, participar en juegos de mesa y ayudar a preparar la cena.

Allegados a Pitt aseguran que para la estrella norteamericana es primordial construir una buena relación con Shiloh, Vivienne, Knox, Zahara, Pax y Maddox, sobre todo con este último, pues trascendió que se encuentra alejado del actor luego de una fuerte discusión.

“Ser padre es lo más importante en su vida y haría cualquier cosa para reparar su relación (...). Maddox ha estado fuera en la Universidad, así que cuando Brad descubrió que iba a estar cerca y podrían tener una conversación, canceló el viaje al Reino Unido”, señalaron fuentes cercanas a la celebridad para medios internacionales.

Cabe señalar que la relación entre Maddox y Brad Pitt se rompió en 2016, cuando protagonizaron un fuerte enfrentamiento mientras viajaban en un avión privado y todo detonó en que, días despues, Angelina Jolie pidiera el divorcio.