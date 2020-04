Tilsa Lozano llora por muertes en Ecuador a causa del coronavirus [VIDEO]

Tilsa Lozano se ha mostrado muy preocupada por los acontecimientos relacionados al coronavirus. La exmodelo ha quedado impactada por las fuertes imágenes de personas fallecidas a causa del COVID-19 en Ecuador por lo que, entre lágrimas, invocó a todos los peruanos a través de Instagram.

La también empresaria aprovechó la red social para relatar las sensaciones que le dejó ver la terrible realidad que hoy vive el país hermano a causa del coronavirus.

Tilsa Lozano pidió a los peruanos respetar la cuarentena y el aislamiento social obligatorio.

“Acabo de ver unas imágenes que me han pasado, no lo pude terminar; es de cómo está la situación en Guayaquil. No las voy a poner porque me parecen demasiado fuertes, chocantes”.

“Por favor, quédense en sus casas; no es que ‘yo soy joven y no me va a pasar nada, que a mi barrio no llega’. Esto nos afecta a todos”, añadió con voz entrecortada.

Tilsa Lozano ha estado pendiente de la actualidad respecto al coronavirus.

Tras este consejo, la exmodelo recuerda que otros países mucho más desarrollados que el Perú han sucumbido ante la pandemia del coronavirus. “Torres más grandes están cayendo: China, Italia, Francia, Estados Unidos. Por favor, quédense en sus casas”.

Tilsa Lozano continúa con lágrimas en los ojos y reconoce que muchas personas pueden estar aburridas, pero recalcó que es necesario cumplir con el aislamiento social obligatorio.

Tilsa Lozano vio imágenes de fallecidos por coronavirus en Ecuador que la conmovieron.

“Chicos reality, cantantes, conductores, hagan algo bueno y positivo. Hablen con sus seguidores. Entre todos nosotros debemos mentalizar a la gente que se tienen que quedar en sus casas. En otros países ni siquiera los pueden atender; no tienen camillas, no tienen absolutamente nada. Si no nos quedamos en nuestras casas, esto se va a volver terrible”.

Lozano asumió que tras dicho video en Instagram muchos podrían criticarla, por lo que añadió: “Seguro dirán ‘Tilsa está asustando a la gente, tienes que mantener la calma, mandar otro tipo de mensaje’. Sí, también mando otro tipo de mensajes: que hay que leer, ser positivo, de pedir a Dios que nos ayude”.

“Si no tomamos conciencia, ni Dios nos va a salvar. Si estoy así es porque las imágenes de otros países son terribles. Seguramente a nosotros no nos ha tocado lo de otras naciones y tenemos que evitar llegar a esa situación”.

Tilsa Lozano culmina su mensaje reconociendo las medidas preventivas que ha tomado el Gobierno de Martín Vizcarra. “Gracias a Dios nuestro presidente ha tomado las medidas para que esto no se convierta en lo que se está viviendo en otras partes del mundo”.