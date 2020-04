Mininter anuló pases de tránsito de personajes de la farándula [FOTOS Y VIDEO]

Tras conocerse que miembros de la farándula local habían tramitado el permiso especial de tránsito para circular por las calles durante el estado de emergencia por el coronavirus, el Ministerio del Interior (Mininter) comunicó que estos fueron revocados y que se les interpondrá una denuncia a través del Ministerio Público.

Fue el director de Integridad Institucional del Mininter, César Segura, quien dio a conocer las medidas tomadas contra quienes realizaron estas acciones. “Se han anulado los pases y los permisos, y se ha anulado la autorización para que esos DNI no vuelvan a solicitar algún permiso de transito personal”, indicó el funcionario en comunicación con Magaly TV, La Firme.

Agregó que se les interpondrá denuncias penales, las cuales serán canalizadas por el Ministerio Público: “Ya ha sido remitida la información a la Procuraduría Pública del sector Interior para la formulación de las denuncias penales correspondientes”. Segura agregó que la solicitud tiene condición de declaración jurada, por lo que la misma está sujeta a un control posterior.

Asimismo, remarcó que es por este tipo de acciones que las medidas referidas a la circulación de personas en el territorio nacional son más drásticas. “Tenemos ciudadanos que no han comprendido la dimensión del problema y que sienten que pueden encontrar un atajo a la ley para poder movilizarse de alguna u otra manera”.

Indicó que quienes incurren en estos actos tienen las mismas consecuencias que aquellos que salen de su casa dentro del horario de inmovilización social obligatoria, por lo que el castigo es similar. Finalmente, exhortó a la población a cumplir las medidas del Gobierno para salir de la crisis.

El programa Magaly TV, La Firme había informado el último miércoles que personajes como Evelyn Vela, Melissa Klug y Josimar Fidel habían tramitado esta solicitud, colocando en la misma oficios en los que no se desempeñaban. Incluso, en su última edición, reveló que Gisela Valcárcel, Carlos Ascues y Adrián Zela se habían sumado a esta lista.

Melissa Klug y Josimar Fidel se defienden

El cantante de salsa, Josimar Fidel, aseguró a través de Instagram que solicitó el pase de tránsito para ayudar a su madre. “Magaly dice que mi mamá no tiene minimarket. ¿Uno no no puede ayudar a la mamá a hacer sus compras, en el trabajo? Bueno, qué hacemos. Muchos besos para ella”, justificó el salsero.

Por su parte, Melissa Klug indicó que tramitó el salvoconducto debido a la dedicada salud de su abuela y su madre, a quienes afirmó que tiene a cargo.