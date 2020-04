Nick Cordero, actor de Broadway, en cuidados intensivos por neumonía

El actor de Broadway Nick Cordero lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos a causa de dificultades respiratorias.

Amanda Kloots, esposa del intérprete canadiense, confirmó a través de Instagram el delicado estado de salud de su pareja. Asimismo, señaló que está a la espera del diagnóstico de los doctores. Ella cree que Cordero tiene coronavirus.

Nick Cordero, actor de Broadway

“Mi dulce esposo necesita tus oraciones, por favor. Nick ha estado enfermo por un tiempo con lo que nos dijeron la semana pasada que era neumonía. Desafortunadamente creemos que fue diagnosticado erróneamente y estamos esperando saber si esto es realmente COVID. Está asustado, en la UCI y ahora inconsciente para que su cuerpo pueda obtener suficiente oxígeno", escribió la pareja de Nick Cordero acompañado de una foto donde se ve el artista cargando a su hijo de 9 meses.

"Todos estamos tratando de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que él está en la mejor atención”. agregó.

PUEDES VER: Muere por coronavirus Adam Schlesinger, miembro de Fountains of Wayne

Nick Cordero, actor de Broadway

Además, la entrenadora de celebridades se mostró sumamente angustiada por la salud de su esposo, ya que no lo ve, debido a la complicada situación del actor.

“Lo extraño muchísimo. No se me permite visitar allí, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor. No se le permite comer ni beber, está muy débil y tiene dificultades para respirar. Elvis (el hijo de los esposos) y yo nos sentimos completamente bien. Mi esposo está peleando como un campeón, pero esto es serio. Por favor, quédense en casa todos. Gracias a todos los que nos han estado ayudando hasta ahora, saben quiénes son y todos ustedes son ángeles”, agregó Amanda Kloots.

Actor de Star Wars muere por coronavirus

El portal TMZ informó que que el actor Andrew Jack, quien trabajo en la famosa saga de Star Wars, falleció el pasado 31 de marzo por coronavirus.

Jill McCullough, representante del intérprete, contó que Jack dejó de existir a los 76 años en un hospital a las afueras de Londres.