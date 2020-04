Rodrigo González advierte a Maricarmen Marín por su ingreso a Mujeres al mando

Maricarmen Marín es el nuevo jale de Mujeres al mando. El programa sorprendió a sus televidentes al anunciar el regreso de la cantante a Latina.

Ahora, la exurado de Yo soy estará a cargo de la conducción, junto a Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel, del ‘magacín’ matutino. El canal no ha especificado si la intérprete de “Por qué te fuiste” estará en lo que queda de la temporada o solo por la cuarentena, sin embargo, desde mañana viernes aparecerá frente a las pantallas.

Maricarmen Marín en Mujeres al mando. Foto: Instagram

Al respecto, Rodrigo González decidió pronunciarse en Instagram para dejarle una advertencia a la cumbiambera. En sus historias le pidió que se cuide pues habría cierta “mala leche” cada vez que se incorpora alguien a dicho set.

“Continúa la purga de desangeladas y ahora se vuelan a la “caramelo de lmón”. Cuidado ‘dulce princesita’ que ese programa está salado”, escribió el exconductor de Válgame dios.

PUEDES VER Maricarmen Marín reflexiona sobre situación por el coronavirus

Cabe señalar que Mujeres al mando ha cambiado el enfoque de su programa y ahora difunden contenido sobre la coyuntura nacional a raíz del COVID-19. A diferencia de sus inicios, donde comentaban temas de farándula, ahora informan de lo que sucede actualmente en nuestro país.

El exconductor de TV le dejó un mensaje a la cantante tras su incorporación al programa matutino.

Maricarmen Marín deja mensaje en Instagram

En una de sus publicaciones de Instagram, Maricarmen Marín compartió un mensaje esperanzador a sus seguidores, tras este estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus.

El exconductor de TV le dejó un mensaje a la cantante tras su incorporación al programa matutino.

“Una pausa obligatoria que nos invita a pensar con calma, ¿difícil no? Si tú lo estás logrando, dime ¿cómo lo haces? no es fácil, el día a día y las responsabilidades muchas veces por no decir ¡siempre! no nos permiten detenernos y observar nuestro presente”, escribió.