Magaly Medina se conmueve al ver a personas donando almuerzos durante la cuarentena

Magaly Medina no pudo evitar emocionarse al ver un informe de su programa Magaly TV, la firme que mostraba cómo un grupo de ciudadanos de Magdalena regalaba almuerzos a las personas de bajos recursos en su distrito.

La conductora de ATV se mostró bastante contenta por la iniciativa que tomaron estos peruanos para apoyar a los más necesitados en medio de la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

“Estas cosas me emocionan, porque me hace creer en los seres humanos buenos que albergan en muchos peruanos”, comentó Magaly Medina.

"Así como hay algunos que le sacan la vuelta a la ley, que no les interesa el prójimo, que son egoístas que no quieren ver más allá de sus narices, hay gente que cocina para cinco, pero cocinan un platito más para dárselo al vecino que no tiene, al ancianito que vive solo, al señor que es carpintero o electricista y que no tiene ingresos porque dejó de trabajar”, añadió la popular ‘Urraca’ en Magaly TV, la firme.

Además, recomendó que este proyecto se desarrolle en los demás distritos de nuestro país a fin de que todas las personas necesitadas puedan tener una ayuda.

“¿Por qué esto no se replica en más barrios de Lima? ¿Por qué más municipalidades no se organizan de esa manera? Cuando uno realmente quiere ayudar, lo puede hacer. Yo creo que esta pandemia del coronavirus puede sacar lo mejor de nosotros”, señaló Magaly Medina.

Muchas personas en el Perú atraviesan una dura situación económica luego de que el presidente Martín Vizcarra decretara cuarentena en el territorio nacional.