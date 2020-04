A través de Instagram, Josimar Fidel se dirigió a Magaly Medina con un fuerte mensaje donde aclaró por qué solicitó el pase especial de tránsito para incumplir la cuarentena.

Según las imágenes de Magaly TV, la firme, el cantante de salsa colocó a su empresa en el rubro de producción y abastecimiento de alimentos, este se exige en el formulario del Estado. Sin embargo, el negocio del artista está dedicado a eventos y entretenimiento.

PUEDES VER Karen Dejo aclara por qué pidió pase especial de tránsito como enfermera

Josimar aseguró que solicitó el pase de tránsito para ayudar a su madre. “Ay Dios Mío, la Magaly dice que mi mamá no tiene minimarket. ¿Uno no no puede ayudar a la mamá a hacer sus compras, en el trabajo?. Pero bueno qué hacemos. Muchos besos para ella”, justificó el salsero.

El intérprete de ‘La Protagonista’ envió un comunicado a la opinión pública donde mostró su total rechazo a las personas que solicitan el pase especial de tránsito, pese a no cumplir con las condiciones del Estado.

Josimar responde a Magaly por pase especial de tránsito. Captura: Instagram

“¿Por qué lo pedí? En estos tiempos, mi madre no tiene colaboradores, y estamos dándole apoyo mi hermana y yo. Creo que cualquier hijo haría lo mismo. Lo que ha sido importante es extender las actividades de la empresa familiar, para que no existan malos entendidos", señaló Josimar Fidel Farfán.

Josimar responde a Magaly por pase especial de tránsito. Captura: Instagram