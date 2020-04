Magaly Medina volvió a exponer a más figuras de la farándula peruana que han solicitado, sin motivo alguno, el pase especial de tránsito. Pero además, mencionó a reconocidos futbolistas peruanos como Carlos Ascues, Adrián Zela.

Según el informe de Magaly TV, la firme, Carlos Ascues figura como asistente de adultos mayores, niñas y niños, pese a que su ocupación señala que es futbolista.

PUEDES VER Personajes de la farándula expuestos por Magaly Medina con pases especiales de tránsito

De igual manera lo hizo Adrián Zela, quien solicitó su pase especial de tránsito para cuidado de ancianos con una vigencia que le permite trasladarse desde Punta Negra hasta Miraflores. Esto pese a que figura su empresa de joyería en el registro que exige el Estado.

Entre las figuras de la farándula está el entrenador de Christian Domínguez y Pamela Franco, que se hizo conocido por ser amigo cercano de la pareja.

El programa de Magaly Medina indica que este solicitó el pase de tránsito para realizar envíos a domicilio de suplementos 'quema grasa’ para personas que se ejercitan, por lo que estaría cometiendo una falta grave a la norma impuesta por el Gobierno.

Gisela Valcárcel también accedió al permiso especial de tránsito, aunque hasta el momento no cuenta con ningún programa al aire para sustentar que labora como conductora de televisión.

El exnovio de Alejandra Baigorria, Arturo Caballero, figura como distribuidor de alimentos cuando solo se dedica a su empresa de chocolates. Magaly Medina señaló que ese no ese producto no es indispensable, por lo que no debió solicitar el pase de tránsito.