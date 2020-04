Se revela video de la segunda pelea entre Kourtney y Kim Kardashian [VIDEO]

Kim y Kourtney Kardashian no solo habrían protagonizado una aparatosa discusión en la última temporada de Keeping up with the Kardashian que las hizo llegar a agredirse físicamente.

Minutos después, las dos empresarias continuaron y no pararon hasta llegar a los forcejeos y golpes.

El segundo incidente se produjo en el pasadizo que daba al dormitorio mientras Khloé Kardashian trataba de calmarlas. Sin embargo, no pudo con Kim, quien, caminando hacia Kourtney, estiró la mano para abofetearla. Su hermana también hizo lo mismo.

“¡Paren! ¡Tienen que detenerse!” pidió Khloé, mientras los golpes continuaron. Kendall Jenner también estuvo presente. Ella miró sorprendida lo que estaba sucediendo.

“Mientras ellas se estaban abofeteando (pensaba) ¡¿qué rayos está pasando?! esto es una locura. No puedo creer que esto haya ido muy lejos para que las dos se agredan físicamente", detallaba Khloé a las cámaras de televisión.

Kim Kardashian asegura que Kourtney la arañó tan fuerte que le sacó sangre.

Por su parte, la hija mayor de Kris Jenner declaró anteriormente a sus hermanas que “ya no puede tolerar” el ambiente negativo que significa vivir con ellas. “¿Crees que quiero estar en este ambiente negativo con ustedes todos los días? Es como una tortura. Todos los días tienen esa misma pésima actitud. No entiendo por qué juzgan tanto las maneras en las cuales cada una decide vivir su vida. Deberían aceptar lo que cada una desea hacer”, afirmaba la empresaria ante Kim, Khloé y Kendall.

"Este no es un ambiente positivo, ellas son muy críticas conmigo. He llegado a un punto en el que no puedo tolerarlo más”, señaló después Kourtney Kardashian como parte de los testimonios que se dan para el sintonizado programa.