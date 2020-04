La popular exagente de la PNP Jossmery Toledo publicó en sus historias de Instagram que no cuenta con suerte en el plano sentimental.

Incluso la ‘Reina del TikTok’ afirmó que sus amistades cercanas pueden corroborar la información de que no la ha pasado nada bien en el mundo del amor.

En sus historias, la influencer publicó una imagen en la cual reveló las razones por las que aún no ha encontrado a su media naranja.

Jossmery Toledo se pronuncia en Instagram.

“Cuando me gusta alguien: Vive lejos, está con otra persona, no supera a su ex, no quiere nada con nadie, hay pandemia, todas las anteriores”, se puede apreciar en su red social.

Añadió a su historia que ella es “salada” para el amor. “Salada, mis amigas saben que soy salada en el amor”, escribió como leyenda de la fotografía.

A finales del mes de febrero, la popular Jossmery fue captada por las cámaras de Magaly TV, la firme ingresando a un hotel con el futbolista Christopher Olivares.

Jossmery Toledo hace confesión sobre Christopher Olivares tras ampay de Magaly Medina. Foto: Composición

Este famoso ‘ampay’ provocó que se involucre sentimentalmente a la exagente con el deportista; sin embargo, hasta el momento, Jossmery Toledo sigue declarando que se encuentra soltera y considera a Christopher como un buen amigo.

Durante estos días de cuarentena, la otrora policía está aprovechando para conocer más a sus fans y publicar constantemente rutinas de ejercicios que los ayudarán a mantener la figura durante el confinamiento.