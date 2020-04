La actriz Jennifer Aniston quiso dar un gesto de agradecimiento al personal médico que día a día trabaja con las personas contagiadas con coronavirus. En este caso sorprendió a una enfermera llamada Kimball Fairbanks, quien tras atender a varios pacientes infectados contrajo la enfermedad.

La historia empezó cuando la enfermera aceptó participar en el programa de Jimmy Kimmel, y conversó con el conductor a través de una video llamada en la que relató cómo se vive la crisis sanitaria en los centros médicos de Estados Unidos.

PUEDES VER Personajes de la farándula expuestos por Magaly Medina con pases especiales de tránsito

Minutos después de iniciar la conversación y agradecerle por la labor, Jimmy Kimmel conductor del programa, le preguntó a la enfermera si podía incluir en la conversación a una amiga llamada Jennifer y a los pocos segundos apareció en la pantalla la protagonista de ‘Friends’.

“Hola corazón, es un honor conocerte, quería decirle que Dios te bendiga a ti y a todos los que están ahí afuera trabajando. Simplemente no sé cómo expresarte mi gratitud por todo lo que hacen, pusiste tu salud en riesgo por el beneficio de todos, eres realmente sensacional”, dijo Aniston.

PUEDES VER Jane Fonda vuelve a dar clases de aeróbicos a los 82 años [VIDEO]

Además del motivador mensaje que le envió a la joven decidió darle un cheque con valor de 10 mil dólares y le explicó que es para que no se tenga que preocupar por los gastos durante el tiempo que estará de baja en su trabajo.

Jennifer Aniston continuó la charla con el conductor del programa y relató lo que es difícil para ella mantener la calma, por lo que exclusivamente escucha las noticias por la mañana, por la noche y el resto del día aprovecha para ordenar su casa.

“Estoy aprovechando estos días para reorganizar mi casa como una loca, pero he tenido que parar porque después de una semana me he dado cuenta de que si sigo así me quedo sin armarios que ordenar. Tengo que tomármelo con calma”.