Gisela Valcárcel se suma a campaña del Día Mundial del Autismo durante aislamiento social

La presentadora de televisión Gisela Valcárcel pidió a sus seguidores unirse a la campaña que se realizará el día 2 de abril como parte del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.

“Hoy a las 8 p. m enciende una luz por el Autismo desde tu ventana con la linterna de tu celular. Seremos muchos los que haremos esto en el “Día Mundial de la Concientización sobre el autismo. ¡Súmate! #DíaMundialdelAutismo #YoMeQuedoEnCasa”, escribió la conductora de América televisión.

Gisela Valcárcel. Foto: Instagram

“Si todos tuviéramos un poquito de la pureza, de alma y de la gran sensibilidad que ellos tienen, este mundo sería un mejor lugar para vivir”, exclamó Gisela Valcárcel en la famosa red social.

Gisela Valcárcel. Foto: Instagram

Asimismo, dentro la imagen se observa la fecha que se va a realizar esta campaña. “2 de abril. Hoy elijo el color azul. Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo”, se lee en su post.

Como se recuerda, la conductora de televisión aprovechó la cuarentena para compartir con su público algunos relatos bíblicos para hacer reflexionar a su fanáticos.

Gisela Valcárcel Foto: Instagram

“Puedes no tener rejas y sentirte preso. Puedes estar acompañado y sentirte solo. Puedes tener familia y no ser feliz. Puedes caminar sin rumbo fijo... Puede que hasta los sueños se hayan perdido... Pasaba por aquí y tuve ganas de decirte que todo está a punto de empezar si deseas encontrar paz y no volver a sentirte solo(a)”, sostuvo la conductora.