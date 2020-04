Atala Sarmiento se enfurece con usuaria en redes sociales

De acuerdo a la información de la comunicadora Martha Figueroa, desde el año pasado, al igual que su hermano Rafael y su cuñada, Jimena Pérez ‘La Choco’, Atala Sarmiento se fue a vivir a España.

Pese a que ambos viven en el mismo país, una usuaria de Instagram enfureció a la conductora mexicana al afirmar que no se frecuenta con su hermano.

La situación se dio a raíz de que Rafael Sarmiento utilizó su cuenta de Instagram para publicar una instantánea de su hijo. “I love Madrid, Saldremos adelante”, se puede leer en la descripción de la publicación el también conductor de televisión.

“Viviendo tan cerca y desde que llegaron a vivir ‘haya’ no se frecuentan Atala Sarmiento y Rafael Sarmiento”, fue el polémico comentario de una usuaria de la red social.

El presentador solo atinó a contestarle que “a mí me da risa como especulan tonterías. Yo no respondo. Oye...Ya frecuentémonos no?”.

Sin embargo, apareció su hermana Atala Sarmiento para contestarle fuerte y claro a la cibernauta y dejarle las cosas claras.

“1. Es “Allá”. 2. ¿Vives con nosotros como para afirmar con esa seguridad que no nos vemos? 3. No subir fotos de nuestros encuentros no significa que no nos veamos”, fue la respuesta de la exconductora de Ventaneando, quien corrigió los errores ortográficos de la detractora de los hermanos Sarmiento.

La opinión se dividió, pero la mayoría de seguidores le recomendó a Atala que no pierda el tiempo en contestarle a otros usuarios que solo rondan en Instagram para meter cizaña y atacarlos.

Horas antes, Atala Sarmiento había puesto otro comentario en la publicación de su hermano, en el que expresaba todo su amor por su sobrino. “Qué precioso mi niño grande!!!", fue lo que escribió la mexicana.

Así fue la discusión entre los hermanos Sarmiento y una usuaria de Instagram. (Foto: Captura)

¿Dónde y cuándo nació Atala Sarmiento?

La conductora y periodista de espectáculos Atala Sarmiento tiene 47 años y nació el 6 de diciembre de 1972 en la Ciudad de México, México. En la actualidad, la hermana de Rafael Sarmiento vive en España junto a su esposo David Ródenas.