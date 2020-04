Anahí de Cárdenas sobre aislamiento social: “Es difícil, es claustrofóbico” [FOTOS]

La modelo Anahí de Cárdenas comentó sobre lo duros días que han sido esta cuarentena, retando a sus seguidores a hacer nuevas cosas proactivas, para mantener sus mentes ocupadas.

A través de su cuenta de Instagram, la artista narró lo difícil que es permanecer en casa, cuando no se tiene la costumbre de hacerlo. “Efecto cuarentena. No creo que haya una sola persona que la esté pasando increíble en esta cuarentena. Es difícil, es jodido, es claustrofóbico”, escribió la actriz.

“Hay gente que se empieza a poner hipocondriaca. Que piensa que está con COVID 19. Síntomas empiezan a aparecer de la nada y es increíble cómo la mente nos juega malas pasadas”, exclamó Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Ante ello, la modelo reveló que pensó que era portadora del virus. “En la última semana he pensado que me he contagiado de COVID 19 por lo menos dos veces y no ayuda en nada que todos los grupos de WhatsApp que tengo solo hablen de la cantidad de infectados, muertos y curvas que tenemos que aplanar”, dijo la artista.

“El presidente al medio día se ha convertido en una constante diaria y sinceramente creo que deberíamos, aparte de acatar las órdenes impuestas, de dejar de circular información. Los pensamientos se convierten en palabras, que se convierten en acciones de nuestra realidad”, expresó la modelo.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

De la misma manera, pidió encarecidamente a todo su público mantener la calma. “No dejemos que el miedo nos gobierne, no dejemos que la muerte sea nuestra realidad. En momentos de crisis siempre salen las cosas más impresionantes, así que los reto a que sean creativos, proactivos. Hagamos de este momento una oportunidad para crear un mejor mañana”, finalizó.