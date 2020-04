Anahí de Cárdenas y su inusual pedido: “No acaben el alcohol ni jabón de los supermercados”

La exintegrante del elenco de Asu mare Anahí de Cárdenas compartió en su Instagram un video que ha realizado en su cuenta de Tik Tok, donde aparece bailando y mostrando una botella de jabón líquido.

La actriz sorprendió a más de un cibernauta al usar una singular descripción en sus redes sociales. “Así como lo hace la bailarina pelona. ¡Desinféctate las manos! Puede ser con jabón o alcohol en gel”, escribió en la famosa red social.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas se une a Gisela Ponce de León y hacen divertido Tik Tok

“Siempre con prudencia, no se acaben todo el alcohol y jabón de los supermercados ‘pi’. Sé consciente pe #mecuidoparacuidarte #prudencia #nousealcoholparaelbaile #usarconmesura”, escribió Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdena. Foto: Instagram

Cabe señalar también que desde que se dio inicio a la cuarentena, la famosa actriz no ha dejado de contar cómo son sus días en medio de la cuarentena, manifestando que llegó un momento en que pensó que era portadora del virus.

“En la última semana he pensado que me he contagiado de COVID 19 por lo menos dos veces y no ayuda en nada que todos los grupos de WhatsApp que tengo solo hablen de la cantidad de infectados, muertos y curvas que tenemos que aplanar”, dijo la modelo.

Recalcó también la importancia que tienen las conferencias de prensa del presidente Martín Vizcarra. “El presidente al medio día se ha convertido en una constante diaria y sinceramente creo que deberíamos, aparte de acatar las órdenes impuestas, de dejar de circular información. Los pensamientos se convierten en palabras, que se convierten en acciones de nuestra realidad”, exclamó hace unos días.