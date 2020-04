A través de su cuenta de Instagram, la empresaria Tilsa Lozano se pronunció sobre la cuarentena que vivimos por el peligro del coronavirus en nuestro país.

En sus populares historias de Instagram, Tilsa Lozano publicó algunos videos en los que expresó su desaprobación e indignación hacia los peruanos que no cumplen el tiempo de cuarentena y ponen en riesgo la salud de muchos.

Tilsa Lozano se pronuncia en Instagram.

“Quiero dejar en claro que soy 100% consciente que soy parte de los que tienen suerte en este país, que vivo con más comodidades que muchísimas personas de este país pero también sé que hay otras personas con más comodidades que yo”, inició su mensaje la exmodelo.

Además, Tilsa Lozano mencionó que debemos tener consideración con los demás: "Hay que ser conscientes que el país y el mundo entero está enfrentando una pandemia que si nosotros seguimos saliendo esto no va a parar no ser 15 días, no va ser un mes, van a ser meses encerrados y no va a parar”.

En ese sentido, la exconejita Playboy también acotó que su preocupación se debe a que todos corremos riesgo de muerte sino obedecemos las medidas que está tomando el gobierno.

“Si estoy hablando esto es porque me siento angustiada y preocupa la gente sigue sin entender que si no nos quedamos en casa esto nos va a matar”, añadió.

Por último, dijo que este problema no solo está presente en nuestro país, sino en todo el mundo y por ello debemos procurar proteger a todos.

“Esto no es un problema que no solo está en Perú, está en el mundo y tenemos que quedarnos en nuestras casa para proteger a todos y esto no solo se lo digo a mis seguidores a los que me quieren también a los que no me quieren y los que simplemente me han visto de casualidad quédate en tu casa”,