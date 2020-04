Continúa en televisión. La ganadora del Óscar, Nicole Kidman, volvió a sumarse a otro proyecto televisivo tras el éxito de la serie Big Little Lies. La actriz y productora firmó por primera vez con Amazon Studios y protagonizará Pretty Things, basada en la novela del mismo nombre escrita por Janelle Brown.

“Pretty Things se centra en dos mujeres brillantes y dañadas que intentan sobrevivir al mejor juego de engaño y destrucción que jamás jugarán. Cuando un estafador renuente se hace amigo de un ‘influyente’ adinerado en las orillas del lago Tahoe, su última contribución se convierte en un juego crudo y traicionero de venganza tan esperada”, explican medios estadounidenses como THR.

El proyecto de Amazon tiene en la producción ejecutiva a Nicole Kidman y a la autora del libro, quien estará a cargo de la adaptación para televisión. La dirección la tendrá el ganador del Emmy, Reed Morano ( The Handmaid’s Tale ).

Con esta producción, Nicole Kidman continúa sumando iniciativas al servicio streaming: además de Big Little Lies de HBO, la estrella de Hollywood estrenará en breve The Undoing en el mismo canal, y luego Nine Perfect Strangers de la plataforma Hulu.