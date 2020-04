Maluma, uno de los artistas más exitosos de la música latina, estrenó este miércoles 1 de abril el video de “Qué Chimba”, una canción que ha remecido las redes sociales. En solo unas horas, el videoclip ha alcanzado medio millón de visitas en YouTube.

El colombiano, además, lanzó una serie de mensajes a través de Instagram, anunciando el estreno y pidiendo a sus numerosos seguidores que no se lo pierdan.

Con solo 26 años, Maluma es hoy en día uno de los artistas musicales más exitosos de Latinoamérica. (Foto: Instagram)

“Ya salió el video de ‘Qué Chimba’, vayan a verlo. Es para toda esa gente que le gusta la guaracha. A mí me gusta innovar, hacer cosas nuevas, no tener miedo. Cada vez que empiezo con una canción, intento hacer cosas diferentes. Y me atreví a hacer una guaracha. Es una canción que me gusta porque habla de mi tierra, de Medellín, y habla de Colombia”, expresó el cantante de 26 años.

Según indican los créditos de la composición, “Qué Chimba” ha sido producida por Victor Cárdenas, y se trata de una guaracha colombiana en versión electrónica. De otro lado, las imágenes del videoclip fueron registradas en diversos puntos de Europa.

Asimismo, Maluma también aprovechó el estreno para lanzar un reto animando a sus fans a cumplir con el aislamiento social y mantenerse a salvo en plena crisis sanitaria. Por ello, en Instagram dio a conocer el desafío “Qué chimba quedarse en casa”, que consiste en grabar un video bailando su nuevo tema y enviárselo a través de dicha red social.

Como se sabe, en Colombia el término ‘chimba’ alude a algo que genera una sensación agradable o, en general, algún tipo de satisfacción.