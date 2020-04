Kylie Minogue se volvió a pronunciar sobre los dramáticos momentos que vivió, luego que su doctor le revelara que tenía cáncer de mama.

Durante una entrevista con la revista Who Magazine, la intérprete de “In Your Eyes” habló sobre cómo la enfermedad aún afecta su vida, 14 años después.

En 2005, Kylie Minogue se encontraba en plena gira con su espectáculo llamado Showgirl, sin embargo, tuvo que hacer una para a los conciertos programados tras recibir la terrible noticia de que tenía un tumor en el seno.

“El cáncer cambió muchas cosas para siempre y luego algunas cosas no cambiaron en absoluto”, comentó la artista de 51 años a la revista.

A pesar de los duros momentos que pasó, tanto física, mental y emocionalmente, ella se mostró agradecida por estar con vida. Además, aseguró que esta experiencia le ayudó a ver las cosas de una manera más positiva.

“Mi visión del mundo era diferente, mi destino, en su mayor parte, era el mismo (…) Mi enfermedad me apasionó aún más por todas las personas y todas las cosas que amo. Pero al mismo tiempo, la vida como siempre había estado en suspenso”, agregó.

Asimismo, resaltó que el apoyo de su familia y de sus seguidores fue esencial para que ella saliera adelante.

“La gente brillaba tanto para mí en esos días oscuros. La fuerza que mostró mi familia fue extraordinaria. ¡El amor, el apoyo y la amabilidad de los fans! Estaba muy consciente y agradecida por todo lo que tenía”.

¿Cómo enfrentó Kylie Minogue en cáncer de seno?

Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005. La artista tomó la difícil decisión de someterse a una mastectomía parcial y numerosas rondas de radiación y quimioterapia.