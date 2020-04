Luego de protagonizar una de las discusiones más violentas de Keeping up with the Kardashians, Kourtney Kardashian confirmó que dará un paso al costado y ya no participará de las grabaciones del sintonizado reality.

La empresaria confirmó los rumores a través de redes sociales y respondió a un usuario que le recriminó por comentar en reiteradas ocasiones que ya no soportaba formar parte del programa.

En el último episodio que salió al aire se emitió el acalorado altercado entre Kourtney y su hermana menor Kim Kardashian. El cruce de palabras se inició por un comentario que hizo la esposa de Kanye West sobre la ética de trabajo de sus hermanas.

El primer episodio del popular reality muestra un fuerte altercado entre las hermanas. (Foto: Captura)

Las palabras de la socialité provocaron la ira de la hija mayor de Kris Jenner, quien arremetió contra su familiar. Segundos después, la disputa se tornó física.

Luego de la emisión del reality, un fanático expresó su opinión en Twitter. “Kourtney solo necesita salir de ese maldito show. Ya no soporto que diga que no quiere filmar”, escribió el internauta.

Kourtney Kardashian en Twitter

Sin embargo, el usuario no esperaba recibir un mensaje de la modelo de 40 años. “Si lo hice. Adiós”, fue lo que respondió y de este modo reveló su salida de Keeping up with the Kardashians.

¿Por qué Kourtney golpeó a Kim Kardashian?

La hermana mayor del clan Kardashian se sintió atacada por las palabras de su hermana menor y arremetió contra ella en el primer capítulo de la temporada 18 del programa.

Luego, Kourtney expresó estar cansada de la actitud altanera de Kim Kardashian y del comportamiento de la familia.

“No entiendo por qué juzgan tanto las maneras en las cuales cada una decide vivir su vida. Deberían aceptar lo que cada una desea hacer. Este no es un ambiente positivo, ellas son muy críticas conmigo. He llegado a un punto en el que no puedo tolerarlo más”, indicó.