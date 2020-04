Chris Evans lee cuento a los niños durante cuarentena [VIDEO]

Chris Evans dejó en claro que no solo es un héroe en la ficción. El reconocido actor se sumó a una iniciativa de las organizaciones Save The Children y No Kid Hungry, que reunieron a varios personajes para combatir los efectos que tiene la pandemia del coronavirus entre los grupos más vulnerables.

El popular Capitán América se unió al movimiento Save With Stories leyendo historias infantiles para niños que se encuentran en cuarentena.

Chris Evans lee cuentos para niños.

De esta manera, Chris Evans cogió el libro titulado Si le das a un perro una dona de Laura Numeroff, ilustrada por Felicia Bond, para empezar esta noble campaña.

El video, donde el actor aparece leyendo el cuento, fue compartido en el Instagram de Save With Stories.

Asimismo, la campaña tiene otro objetivo: ayudar a los más necesitados con alimentos.

“Treinta millones de niños dependen de la escuela para comer. Respondiendo a las necesidades de ellos durante estos cierres de escuelas, @savethechildren y @nokidhungry tienen un nuevo fondo @SAVEWITHSTORIES para apoyar a los bancos de alimentos, camiones de comida móviles y programas de alimentación comunitaria con fondos para hacer lo que mejor hacen, y también, con educación juguetes, libros y hojas de trabajo para asegurarse de que los cerebros estén llenos, así como los vientres”, es el texto que acompaña al clip.

¿Qué celebridades leen cuentos para niños?

Chris Evans no es el único famoso que ha puesto su granito de arena. Jennifer Garner y Amy Adams fueron las primeras actrices que iniciaron con los cuentos infantiles. A ellas se sumaron Emilia Clarke, Noah Centineo, Eiza González y Eva Longoria (ellas dos leen un cuento en español).