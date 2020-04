Belinda sobre Danna Paola: “Es una chica muy talentosa, la admiro” [VIDEO]

Belinda y Danna Paola dejaron por enterrado todos los rumores de una supuesta rivalidad. Ambas son las cantantes juveniles más destacadas de México.

Las dos artistas han cosechado una sólida carrera tanto en lo musical como actoral. Belinda, de origen español, apareció en la nueva versión de la película Guardianes de la bahía, mientras que Danna se volvió internacional gracias a su participación en Élite, una de las series más exitosas de Netflix.

Danna Paola y Belinda niegan rivalidad.

Las especulaciones de la enemistad quedaron descartadas cuando ambas cantantes compartieron una foto través de sus redes sociales donde aparecían juntas. Las señoritas coincidieron en la ceremonia de los Spotify Awards 2020, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y no dudaron en tomarse una selfie.

“Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”, escribió Danna Paola para describir el momento.

Luego de este acercamiento, Belinda fue consultada por el programa Ventaneando sobre una posible colaboración musical con la popular ‘Lu’.

La intérprete de “Sapito” solo tuvo palabras de elogio para su colega.

“Sí estaría padre (hacer un dueto), ella es una chica muy talentosa, la admiro, la respeto mucho y la verdad no sé qué esté haciendo en este momento, pero estaría muy bien", comentó Belinda.

Sin embargo, la cantante de 30 años señaló que no es un buen momento para hablar sobre proyectos, ya que ahora se vive una pandemia por el COVID-19.

“Por todo esto del coronavirus, honestamente no se nos ha ocurrido, no hemos pensando en eso, por lo menos yo he pensado en mi familia en que estén bien, no he pensado en mi carrera para nada. (pienso) en mi familia, en mis seres queridos, en la gente que está muriéndose”, precisó.

A Danna Paola le gustaría trabajar con Belinda

A mediados de enero, Danna Paola fue consultada por la prensa mexicana sobre un posible dueto con Belinda. La actriz se mostró emocionada por la idea.

“Si se da la oportunidad yo feliz de la vida, de verdad, yo creo que es algo que los dos fandoms se volvieron locos y les encantaría. Es algo que, por supuesto que no descarto, me encantaría juntarnos a componer, las dos agendas yo creo que han de ser una locura, pero ya encontraremos algún huequito”, declaró.