Andrea Llosa se quiebra al recordar la pérdida de su bebé [VIDEO]

Andrea Llosa aclaraba el caso de dos mujeres que estaban en disputa por la crianza de un bebé, cuando en medio de la conversación, la conductora de televisión reveló que sufrió la pérdida de un hijo.

La figura de ATV atravesó un proceso difícil para convertirse en madre, un sueño que muchas mujeres tienen y no llegan a cumplir. Por ello, al tocar el caso de dos hermanas se conmovió porque una de ellas no demostraba tener consideración y cuidado por su pequeño.

“Te voy a hablar como mamá, todas las personas lo saben... Más allá de que una pueda salir embarazada. Yo sé lo complicado que es ser mamá”, inició Andrea Llosa durante su programa.

Andrea Llosa se mostró indignada al escuchar la versión de la hermana de la joven de 20 años, quien crió al pequeño como si fuera su propio hijo.

“A mí me ha costado mucho ser madre, mi primer hijo es inseminación artificial (...) Por eso no me gusta que tu hermana te restriegue en la cara no ser mamá porque sé lo doloroso que es no ser mamá (...) y perder, además, a un bebé. En el caso de muchas mujeres y en el mío, se sale embarazada y se pierde”, contó la presentadora de televisión.

Cabe resaltar que el programa Andrea fue grabado para que se cumplan las medidas preventivas contra el coronavirus. Además, las mujeres protagonistas del caso se enlazaron desde la comodidad de sus hogares.