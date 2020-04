Yuri da mensaje sobre el coronavirus vestida de Maléfica [VIDEO]

A causa del brote de coronavirus, muchos artistas han mandado mensajes buscando concientizar sobre el tema; sin embargo, Yuri decidió utilizar otros métodos para llamar la atención acerca de esta pandemia.

En su cuenta de Instagram, la cantante envió un mensaje a sus seguidores para que se cuiden, pero lo que más llamó la atención es que lo hizo vestida de la villana de Disney, Maléfica.

En el video se puede ver a la cantante vistiendo un traje negro con morado con unos cuernos en la cabeza. Además, lleva la cara pintada de verde y los labios de rojo.

“Flora, Fauna, Primavera shhh. Hola, soy el tipo de mujer que cuando quiere la luna, yo la bajo sola porque tengo el poder sobre el coronavirus. Yo me quedo en casa, ¿y tú?”, se le escucha decir a la artista.

Aunque el personaje no tiene nada que ver con las actuales circunstancias que vive el mundo a causa del virus, la artista quiso utilizar este medio para sugerir a todo sus fanáticos que no salgan de sus hogares y colaboren en evitar la expansión de la enfermedad.

Yuri también publicó algunos clips en sus historias de Instagram, mientras lucía el traje de la villana de la película “La bella durmiente”.

“Qué tal, amigos de historias de Instagram, ya sabes quién soy, Maléfica, si veo alguno de ustedes en la calle, les corto el cuello. ¿Te estás quedando en casa?, yo sí”, advirtió.

En las redes sociales, sus seguidores comenzaron a reaccionar al video de la artista, dando su opinión tanto a favor como en contra.

“Yuri, tu canción ‘siempre vendrán tiempos mejores’ hoy me hizo llorar, pensé en la situación actual, a veces me desespero, pero sigo confiando en Dios”, “Con personas como tú es más fácil estar en cuarentena, gracias por ayudarnos a que este tiempo se nos haga más ameno”, “Lo siento, Yuri, pero no me gustó, siento que es de mal gusto, muchas personas han muerto por esta pandemia”, escribieron sus fanáticos.