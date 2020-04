Tony Rosado pide cárcel para personas que agreden a policías en estado de emergencia

La extensión del estado de emergencia por dos semanas más para evitar el avance del coronavirus ha hecho que se amplíe el horario del toque de queda debido a que muchos peruanos no han respetado las medidas dadas por el gobierno. En ese contexto, uno de los artistas que criticó a los ciudadanos irresponsables fue Tony Rosado, quien se mostró muy preocupado por la actitud de esos compatriotas.

En declaraciones a El Popular, Tony Rosado manifiesta no comprender por qué muchos peruanos no han acatado las ordenes del presidente Martín Vizcarra ante el estado de emergencia.

Tony Rosado se mostró indignado con los casos de agresiones a policías durante cuarentena.

“Les están explicando que hay que protegerse, no hay que salir, pero la gente no sé qué tiene en la cabeza. Veo por televisión que muchos salen chupando (tomando alcohol), jugando pelota. Hasta con lisuras les digo que no salgan de sus casas, pero no entienden”, expresó.

Sin embargo, el ‘Ruiseñor de la cumbia’ se mostró a favor que las medidas sean más drásticas y estrictas en esta ampliación del estado de emergencia.

El cumbiambero aseguró que ha perdido mucho trabajado tras el estado de emergencia.

“El policía los cuida para que no se contaminen, pero hay ‘animales’ que les pegan, le rompen la nariz. Ahora va a tener que ser al revés, la policía tiene que darles duro a los irresponsables para que no salgan y no se contaminen. Eso tiene que hacerse”, dijo el cumbiambero al medio citado.

Por otro lado, Tony Rosado se mostró preocupado por la actitud de muchos ciudadanos en Piura, quienes no han acatado las medidas del gobierno respecto a la movilización social obligatoria y el toque de queda para impedir el avance del coronavirus.

“El mensaje es para todos los peruanos, en especial para mis paisanos, les pido, por favor, hagan caso, no salgan de sus casas. Si se alarga más peor va a ser, todos van a perder su trabajo. Yo he perdido mucho trabajo, lo mío es cantar y divertir, pero ahora estoy en casa. Primero es la salud (sic)”.

Acto seguido, Tony Rosado puso como ejemplo su matrimonio para destacar lo importante que es en estos momentos mantenerse unidos como familia.

Tony Rosado envia mensaje tras brote de coronavirus en el Perú.

“Yo ando muy bien con mi esposa. Tenemos 35 años de casados. A donde viajo a cantar, mi esposa me acompaña, anda conmigo a todas partes, estamos acostumbrados, nos conocemos. Además de ser esposos, somos amigos y confidentes”.

Finalmente, Tony Rosado condenó los actos de agresión hacia policías que se han presentado el Piura.

“Me hacen quedar mal a mí que soy de Piura. Siempre dicen que los piuranos somos burros, eso es verdad. Eso se está notando ahora. Cómo le pegas a un policía, eso no debe ser, la policía debe castigarlos, encerrarlos y procesarlos (sic)".

Pero Tony Rosado agrega que el mejor castigo para estos infractores de la ley sería: “tenerlos en la cárcel buen tiempo, al menos 15 días encerrados a pan y agua. Ten por seguro que la próxima vez harán caso”.