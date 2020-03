El pasado lunes, Hugo García cumplió 27 años de edad. Muchos de sus amigos de Esto es guerra decidieron felicitarlo por su natalicio, a pesar de haber coincidido con esta cuarentena por el coronavirus.

Michelle Soifer fue una de las que saludó a su compañero de trabajo por este día muy especial. Por tal motivo, a través de Instagram, la cantante recordó la vez que lo conoció cuando laboraban en el reality de ATV.

PUEDES VER Michelle Soiffer recomienda a Gino Assereto luchar por Jazmín Pinedo

Novio de Mafer Neyra celebra cumpleaños en casa debido a cuarentena por coronavirus. Foto: Instagram

“Te conozco desde que fuiste a Conbate”, escribió la pareja de Giusepe Benignini.

Rodrigo González, al percatarse de un error ortográfico en el texto de la popular ‘Michi’, lo expuso a todos sus seguidores en la mencionada red social.

Fiel a su sarcasmo, la exfigura de Latina le dejó un mensaje sobre la captura de pantalla. “La Soifer saluda a Hugo García y escribe ‘CoNbate’”, señaló el exconductor de Válgame dios.

PUEDES VER Erick Sabater se mofa de Michelle Soifer por resultados de la manga gástrica

La cantante tuvo sus mejores intenciones al saludar a su amigo, pero escribió mal una palabra.

Michelle Soifer regresa a la música

Hace unos días, Michelle Soifer habló sobre sus futuros proyectos una vez terminada la cuarentena por el coronavirus. En declaraciones a El Popular, la chica reality contestó algunas preguntas relacionadas a su carrera artística.

“Tengo claro que si la gente se mueve, se mueve el virus, por eso, no salgo de casa. Por favor, no salgamos de casa, no sigamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestra familia”, fue su primer mensaje a sus seguidores.

Michelle Soifer y Giuseppe Benignini Foto: Instagram

“Voy a lanzar mi orquesta pronto. La gente está esperando a la ‘Michi’ de vuelta, así que agárrate, Yahaira Plasencia, agárrate, Amy Gutierrez”, reveló.

"También tendré una serie junto a mis hermanas, se llamará Las Soifer y se transmitirá en redes sociales”, agregó la también actriz.