Ninel Conde pide a sus fans cumplir con aislamiento, pero recibe crueles críticas contra su imagen

Ninel Conde se convirtió en blanco de fuertes críticas en las redes sociales, luego de publicar un video haciendo un llamado a sus seguidores para que cumplan con el aislamiento social recomendado por las autoridades sanitarias en medio de la propagación del COVID-19.

A pesar de las buenas intenciones de la actriz, su publicación en Instagram no obtuvo los resultados esperados, pues lejos de tomar conciencia sobre la situación que atraviesa la salud mundial a causa del coronavirus, los internautas resaltaron lo que consideran como “defectos” en la figura de la famosa.

PUEDES VER: Ninel Conde publica foto en bikini y deja alentador mensaje sobre el coronavirus

“Les pido una vez más que no salgan de su casa, estamos a tiempo para que no se salga de control en nuestro país (México) esta pandemia. España e Italia desearían retroceder el tiempo dos semanas, como estamos nosotros en este tiempo justo para no seguir propagando el contagio”, empezó a hilvanar su mensaje Ninel Conde.

“Por favor no salgan de sus casas, es crucial que entre todos nos apoyemos y no colapsen hospitales y tantas situaciones que se pueden salir de control. Quédate en tu casa y pon tu granito de arena, no va ser para siempre, sí podemos”, finalizó la intérprete de Alma Rey en la novela RBD.

El clip de la artista de 43 años ha superado las cien mil reproducciones y comentarios. Allí los internautas resaltaron que la actriz “abusó de los retoques estéticos y luce irreconocible".

“Ya no te hagas más cirugías que te dejarán la cara deforme”. “Te pareces a Lyn May”. “Estabas mejor antes”, fueron algunos cuestionamientos que recibió la popular ‘Bombón asesino’.