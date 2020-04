Natalie Vértiz es una de las famosas del medio peruano que constantemente comparte, a través de sus redes sociales, cómo está pasando su día a día durante la cuarentena.

La exmiss Perú, esta vez publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el cual recomienda a todos sus seguidores a realizar algún deporte para mantener su actividad física activa y poder conservar su energía.

Publicación de Natalie Vértiz Foto: captura

“¡Que bonito compartir toda mi mañana con ustedes! Sus energías me han llegado directo al corazón! Si algo les puedo recomendar para estos días en casa, es que se mantengan activados! El deporte no es para estar “regia”... De hecho, va más allá que un tema estético... El hecho de poder movernos y activar nuestro cuerpo hace toda la diferencia en nuestro día! Te eleva el estado emocional, te ayuda física y emocionalmente, etc. Gratitud pura! Avísenme por aquí que mas les gustaría que hagamos juntos! les mando un beso”, se lee en el post de la modelo.

Por otro lado, hace unos días Natalie Vértiz pidió a sus seguidores mantener la calma ante esta crisis sanitaria que está viviendo el país. Por medio de su red social, la exreina de belleza publicó un video donde insiste a la ciudadanía a seguir las recomendaciones establecidas por el presidente.

“¡Hola chicos! Espero que estén bien en casa cuidándose. Lo más importante en este momento es estar unidos con nuestros familiares, con sus seres más queridos. No solamente lo digo por la seguridad y la salud de su familia, también por la integridad de esas personas que en este momento están luchando por nosotros”, expresó.