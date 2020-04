Millie Bobby Brown controla la ansiedad jugando con su perrito

La joven actriz Millie Bobby Brown, estrella de la serie Stranger Things, reveló lo duro que es para ella sobrellevar la popularidad, sobre todo en una época donde las redes sociales se usan sólo para criticar e inventar chismes y que por ello ha encontrado en su pequeño perrito Winnie the Pooh, la mejor medicina para controlar su ansiedad.

“Realmente comencé a tener malos ataques de pánico. Estoy trabajando en eso (…) no soy tan despreocupada como antes”, contó la adolescente de 16 años al programa Bright Minded, que conduce la cantante Miley Cyrus or Instagram. Y es que cuando comenzó a grabar Stranger Things, Millie -que tenía sólo 12 años- contó que no le afectaban las redes, sin embargo, con el paso del tiempo fue todo lo contrario y se convirtieron en una pesadilla para ella.

Es por eso, que la joven intérprete encontró en su perro la mejor medicina para controlar su ansiedad. Según contó, el cachorro llegó a su vida cuando sus padres le preguntaron qué quería como regalo de cumpleaños y ella les pidió que adoptaran a un perrito. “Tenemos tres mastines ingleses, pero no puedo recogerlos y no puedo jugar con ellos”.

Brown, quien interpreta a la poderosa Eleven en Stranger Things, dijo que además de su mascota, otras cosas que la ayudan a mantener su cable a tierra son su familia y su grupo de amigos que la quieren y no precisamente por ser famosa.