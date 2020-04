Miley Cyrus continúa con su programa online llamado Bright Minded, donde entrevista a diversas celebridades en su cuenta de Instagram.

Esta vez le tocó el turno a Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, quien se sinceró y confesó que era admiradora de Hannah Montana y que gracias a ella consiguió el acento estadounidense.

Durante la charla, la actriz de Netflix relató que soñaba en convertirse en la cantante de cabellera rubia y que viéndola aprendió el acento americano para su personaje de Once.

Según, la artista británica fue “la única forma” de conseguirlo, ante esto Miley Cyrus dijo con humor: “Lo que me sorprende es que no tengas un acento country”.

La adolescente de 16 años contó que encontró un video en el que la protagonista interpretaba, con un gorro cowboy, la canción Hoedown Throwdown, tema principal de Hannah Montana.

Millie Bobby Brown reveló que su pasión por la serie era tanta que quería ser la protagonista.

“Estaba obsesionada [...]. Quería tu trabajo. No sabía cómo se conseguía un trabajo, pero yo pensaba ‘Quiero ser como Hannah Montana. No sé como hacerlo’. Entonces me di cuenta de que era un trabajo de verdad y me quedé como ‘Oh, ¡quiero hacer eso! Suena divertido’. Ni siquiera sabía que podías ganar dinero por eso. Yo decía: ‘Lo hago gratis’", dijo emocionada en la transmisión en vivo por Instagram.

Las artistas estuvieron conversando por alrededor de 20 minutos y también hablaron sobre ser estrellas infantiles. La protagonista de Stranger Things explicó que siente que la siguen viendo como si tuviera 10 años y Miley Cyrus respondió que ella va cumplir 30 y siente lo mismo.

El programa online Bright Minded es un éxito en las redes sociales y cada día la cantante tienen un nuevo invitado.

Como se recuerda, una de las primeras entrevistadas fue Demi Lovato, quien habló de sus luchas y de sus rutinas para mantenerse saludable.

Así también, en otra de las transmisiones Miley Cyrus confesó que se inspiró en el Lizzie McGuire para crear a Hanna Montana.