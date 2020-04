Magaly Medina no dudó en asegurar en su programa Magaly TV, la firme, que Yahaira Plasencia y Jefferon Farfán se encuentran juntos en Rusia y habrían retomado su romance. Sin embargo, la presentadora criticó que la cantante permita que no la oficialicen y oculten su relación sentimental.

“Porque da a entender a todo el mundo que ella (Yahaira Plasencia) también está en Rusia, porque ella quiere que la gente entienda que está en Rusia. Pero por qué mejor no tiene una conversación franca y sincera con su “amigo”, y le dice: ‘oye Jefferson, ya déjate de tonterías y oficialízame. Por qué no hacemos una foto juntos, total... estamos en la misma casa, bajo el mismo techo pasando la cuarentena y ya es hora de que lo gritemos al mundo entero’. Pero no, a él no le da la gana y ella ahí de tonta aguanta”, dijo.

Asimismo, lamentó que la cantante no acepte los comentarios de sus seguidores quienes le preguntan por Farfán, pues Yahaira, a través de su cuenta de Instagram hizo una transmisión en vivo donde los usuarios le consultaban si habría retomado su relación con el futbolista. De acuerdo a Magaly, la salsera cree que esas personas buscan hacerle daño con esas interrogantes.

“Lo que pasa es que no es gente que quiere hacerte daño, es gente que quiere verte feliz y que te dice ya pues, reacciona. Anda dile a tu “amigo” Jefferson que de una vez vivan su romance sin esconderse, y que tú tampoco colabores en esconderte para que nadie sepa dónde estás porque bien que te mueres de ganas por que te oficialicen”, aseguró.