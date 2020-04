Leonard León teme salir a la calle y contagiarse nuevamente de coronavirus

La tranquilidad de Leonard León puede que no dure mucho, ya que el cumbiambero tendría que someterse a una nueva prueba para descartar si aún tiene o no coronavirus. Esto luego que afirmara que se estaba recuperando y ya no presentaba síntomas a esta pandemia que en el Perú tiene a más de mil infectados.

En declaraciones al diario Trome, Leonard León aseguró sentirse bastante mejor, confesando que cumplió al pie de la letra el aislamiento de 15 días que le impuso personal del Minsa.

Leonard León teme salir a las calles tras superar contagio por coronavirus.

“Ya cumplí 16 días de aislamiento luego que la prueba de despistaje confirmara que tenía esta enfermedad. Hace varios días que no tengo síntomas y ahora estoy esperando que vengan los médicos del Minsa para que me examinen”.

Sin embargo, la pareja de Olenka Cuba reveló que le comentaron sobre la posibilidad que se someta a un segundo test: “Me dijeron que tendría que hacerme una nueva prueba molecular para darme el alta”.

Pero, a pesar de estar cerca a recibir el alta, Leonard León reveló que tiene miedo de salir a las calles: “Podría salir y comprar mis alimentos, pero temo exponerme y volver a ser contagiado por esta pandemia (coronavirus). Creo que optaré por seguir en aislamiento por mi salud y la de mi familia”.

PUEDES VER Realizan desinfección en condominio de Leonard León por temor a coronavirus

Si embargo, otro punto que le preocupa es el trabajo, ya que a raíz de la cuarentena muchos artistas no la están pasando nada bien, puesto que no tienen shows en agenda ni cómo generar dinero para sus hogares.

Leonard León asegurando que ya no presenta síntomas de coronavirus.

“Muchos colegas están preocupados por el futuro, porque cuando acabe el estado de emergencia no habrá shows, la gente tendrá mucho temor a asistir a un concierto”, puntualizó Leonard León.