El estreno de la temporada 18 del reality Keeping up with the Kardashians expuso una de las peleas más acaloradas de la famosa familia. Luego de protagonizar una discusión que se tornó física, Kourtney Kardashian reveló las razones por las cuales agredió a Kim.

Los motivos de la empresaria fueron difundidos en un teaser del sintonizado programa, el cual emitirá su segundo capítulo el próximo 2 de abril. En el clip se muestran los momentos luego del altercado.

La mayor del clan Kardashian expresó encontrarse muy abrumada por el comportamiento de sus hermanas. “¿Crees que quiero estar en este ambiente negativo con ustedes todos los días? Es como una tortura. Todos los días tienen esa misma pésima actitud.”, dijo Kourtney.

“No entiendo por qué juzgan tanto las maneras en las cuales cada una decide vivir su vida. Deberían aceptar lo que cada una desea hacer. Este no es un ambiente positivo, ellas son muy críticas conmigo. He llegado a un punto en el que no puedo tolerarlo más”, expresó.

Esta escena también aumenta las sospechas de la inminente salida de Kourtney del reality. “Ella ha tomado la decisión de tomarse un descanso, creo que realmente lo necesita”, indicó Kim Kardashian durante una entrevista con Jimmy Fallon a fines de marzo.

¿Por qué discutieron Kim Kardashian y Kourtney?

Las famosas hermanas protagonizaron un fuerte altercado durante la emisión de su reality Keeping up with the Kardashians el pasado 18 de marzo.

El primer episodio del popular reality muestra un fuerte altercado entre las hermanas. (Foto: Captura)

Los problemas comenzaron cuando Kim Kardashian criticó la ética de trabajo de sus familiares. Kourtney le reclamó por el comentario y rápidamente ambas se enfrascaron en una pelea que terminó con varios golpes y rasguños.