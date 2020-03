Eusebio ‘El Chato’ Grados pasa sus días internado en una camilla del hospital Almenara; allí el artista del folclore peruano se mantiene en cuarentena obligatoria.

El intérprete de “Pío Pío” fue atendido tras padecer una infección peritoneal, por lo que se está sometiendo a diálisis hasta 4 veces al día.

“Y ahora, los médicos están deteniendo la infección. Me han sugerido hacerme una operación, quitarme la bolsa del estómago y hacer un tratamiento de hemodiálisis”, contó.

“Yo soy un guerrero y enfrento mis batallas. Tengo cáncer a la médula ósea y luché contra eso. Entonces, quiero seguir viviendo para hacer lo que más me gusta hacer... el folclore, el arte y porque no me resigno a irme al más allá”, agregó.

Eusebio ‘El Chato’ Grados está dentro de la población vulnerable a contraer el coronavirus (COVID-19), por lo que el centro de salud ha tomado las medidas preventivas. Una de ellas es la prohibición de personas externas; esto ha ocasionado que sus familiares se alejen de él.

“Aquí en el Almenara a cada rato están haciendo la limpieza, todo el mundo anda con sus mascarillas, no hay contacto con otros enfermos y con esto del coronavirus han restringido las visitas”, expresó el cantante para Trome.