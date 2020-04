Thais Casalino: “Quiero seguir aprendiendo”

Thais Casalino es una periodista como se dice en el argot periodístico “de calle”. Luego de su paso como reportera por algunos programas dominicales, irrumpió con la conducción de ‘Volverte a ver’, espacio que promueve los reencuentros familiares y que se ha visto en casi todos los canales de señal abierta.

Así, un día decidió llevar dicho formato a Latina, donde conoció a los productores Susana Umbert y Juan Carlos Valderrama. La conversación quedó allí, pero desde hace dos semanas la vemos por partida doble: ‘Mujeres al mando’ y ‘Tengo algo que decirte’. “Me encanta el periodismo social y estar cerca al pueblo. Atender sus demandas así que cuando me llamaron para sumarme a ‘Tengo algo que decirte’ lo tomé como una opción maravillosa”, recuerda.

La sorpresa vino cuando se sumó a ‘Mujeres al mando’, justo cuando dicho espacio venía recibiendo críticas por el mal manejo al presentar la coyuntura a raíz del Covid-19. “Me dijeron que necesitaban un peso periodístico y dije que sí, con todo mi corazón. Me he sentido feliz como pez en el agua como han ido viniendo los días en ‘MAN’ y me sorprendí a mí misma y también de la reacción de las redes sociales, a quien abrazo con todo mi corazón. He tenido comentarios muy bonitos.

De todas maneras es un tiempo de aprendizaje para mí. A mí me encantaría poder continuar y seguir aportando con mi experiencia y seguir aprendiendo”, dice dejando en claro que respeta a Karen Schwarz y Cathy Sáenz. “Las respeto como profesionales. No he tenido oportunidad de compartir con Karen la conducción, con Cathy sí. Sé que ambas están de descanso por obvias razones de cuarentena. Karen por su barriguita, por su bebé que ya va a venir prontito y Cathy porque tiene problemas respiratorios. Por ahora esto, para mí, es un tiempo de aprendizaje”.